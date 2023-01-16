Yedi günde yedi yangın...

Polis Genel Müdürlüğü, son bir haftada yedi yangın olayı yaşandığını belirtti.

Polis açıklamasında, 9-16 Ocak tarihleri arasında meydana gelen yangınlarda oluşan zarar miktarının yaklaşık 386 bin TL olduğu belirtildi. Yangınların şöminenin benzinle yakılmaya çalışılması, elektriksel kısa devreler sonucu, faal durumdaki gaz yağı sobasına ikmal yapılmaya çalışıldığı sırada gaz yağı bidonunun alevlenmesi sonucu çıktığı kaydedildi.

Söz konusu zaman diliminde 36 hususi servis olayı da yaşandığı belirtildi. Hususi servis olayları şunlar: “Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, intihar etmek için vinç üzerine çıkan şahıs için emniyet tedbirlerinin alınması; ağaç, çatı üzerinde mahsur kalan, kedilerin, ayağına inşaat demiri saplanan, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, ülkemizde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde biriken yağmur sularının tahliyesinin sağlanması, Taksim Sahasının açılışı için emniyet tedbirlerinin alınması, trafik kazası sonucu yollara dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, asansörde mahsur kalan şahısın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi”.