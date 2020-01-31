Yeni nesil billboardlar KKTC'de

Birinci Grubu büyüme adına yeni adımlar ve anlaşmalara imza atıyor.

Convergence Export&Import ve Convergence Medya ile Cyprussigngraphic Türkiye’deki Yakamoz Şehir Mobilyaları ile anlaşma imzalayarak yeni nesil billboardları ülkemize kazandırmak için kolları sıvadı.Yeni nesil billboardlar için anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya imza koyan Convergence Inport&Export ve Convergence Medya Direktörü Tekin Birinci çevreci ve göz zevkini bozmayan aksine Şehir Mobilyası diye anlandırılan yepyeni yeni nesil billboardları çok yakında ülkemize kazandıracak olmanın gururunu yaşıyoruz dedi ve Mart ayının ikinci haftasından itibaren yeni nesil billboardların Kıbrıs’ın en güzel lokasyonlarında yerini alacağını söyledi.

Cyprus sign graphic Direktörü Andaç Tekiner ve Yakamoz Şehir Mobilyaları Direktörü Hasan Güçlü de anlaşmadan duydukları memnuniyeti belirterek hayırlı olmasını dilediler.