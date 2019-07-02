Yeniden Başkanlığa seçildi

Thalassemia Derneği Başkanlığına yeniden Ahmet Varoğlu seçildi.

Thalassemia Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulunda, 26. dönem yetkili organları belirlendi ve ardından görev dağılımı yapıldı.

Yetkili organlardaki görev dağılımları şöyle:

Yönetim Kurulu: Başkan Ahmet Varoğlu, Asbaşkan: Çigdem Beşevlerli, Genel Sekreter Selma Orhon, Veznedar Mustafa Tuncel, Faal Üyeler Nadire Ak, Fatma Sürer, Suziye Balkay, Arif Özsaidoğlu, Derya Güven.



Denetim Kurulu: Halit Güneşel, Asuman Özsayar, Ahmet Yeşilpınar, Ülviye Beşer (yedek üye)

Disiplin Kurulu: Sertunç Tuncel, Neşe Aksit, Şöhret Özsayar, Dilek Çağlar (yedek üye).