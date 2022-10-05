Yerel seçim tarihiyle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa'da 27 Kasım 2022 olan seçim tarihinin, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde 25 Aralık 2022 olarak düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.
Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya yasa tasarısının içeriğiyle ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen 20 gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.
Tasarıyla, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’da 27 Kasım 2022 olarak yer alan yerel seçim tarihinin, Meclis’te oy birliğiyle kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Aralık 2022 olarak değiştirilmesini düzenliyor.