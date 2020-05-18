Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel: "Maalesef ucuz atllattık diyemeyiz"

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, yaşanan yangınlar sonrasında "ucuz atlattık" denilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

Evet hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde.. Hafta sonu hava sıcaklığı 36-37 dereceye vardı.. Bu da iç kesimlerde mevsim normallerinin en az 8 derece üzerinde..

Evet bu küresel ısınmanın sonucu.. Küresel ısınmayı yaratan kim? Sera gazları.. Peki bunlara neden olan ne ? İnsan faaliyetleri ve insanın dünyayı kendinden sonra hayat olmayacakmış şekilde sömürüsü!

Peki mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yangına sebep olur mu?

Sıcak hava dalgasının ülkemizde var olması ile her yer patlamaya hazır bomba gibi! Peki bir Pazar gün biz ne yaptık? Sokağa çıktık ve bizden başka var olan herşeyi yok saydık, yaktık, yıktık!

1- Yol kenarlarında kuruyan otlar için Karayolları Dairesi her zamanki gibi hiçbişey yapmadı ve belediyelerin yapmasını bekledi!

(Covid-19 sürecinde belediyeler yalnız bırakıldı! Hem belediyelerin devlet katkısından kesinti yapıldı hem de belediyeler ilaç, gıda ve temizlik işleri ile uğraştı! Peki ya yol kenarında ve birçok yerde bir anda kuruyan otlar? Yetişemediler..)

2- Orman Dairesi “Yangın Emniyet Şeritlerini” temizlemedi!

3-Orman Dairesi 1 Nisan itibari ile oluşturması gereken “Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerini” oluşturmadı!

4-Orman Dairesi ‘Yangın Gözetleme Kulelerini’ kurmadı!

3- KKTC’ye Yangın helikopteri alınmadı (yıllardır alınamıyor çünkü öncelik değil!), kiralanmadı ama acil bir durum için de önceden istişare yapılmadı.(Buna rağmen son dakika çağrısı ile hem Türkiye hem Güney Kıbrıs yardımımıza koştu.)

4- Geçitkale’deki yangına bir sigara izmariti sebep oldu! Haspolat’taki yangına hurdalıktaki insan faaliyeti! Koruçam’daki yangın için Bakan Oğuz: “insan hatası” diye açıklama yaptı, askeri bölge yangını için elektrik arızası denildi. Asker arızayı 2 yıldır ihbar ettikleri iddiasında! Kimlerin cezalandırılaracağını bulmak bu kadar zor olmamalı!

..Ve sen insanoğlu! İçtiğin sigara izmaritine sahip çıkamayacaksan içme! Ateşli piknik yapma! Ve dünyada yaşayan tek canlının sen olmadığını bil! Dün asırlık ağaçlar “öldü”, hayvanlar yandı..