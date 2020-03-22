"Yeterli donanımımız var mı? Yok! Kısa sürede olacak mı? Hayır! O yüzdendir ki evinde oturmalisin KKTC"

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu,koronavirüs salgını konusunda sosyal medya hesabından ülkemiz nüfusu konusunda değerlendirmede bulunarak ciddi şekilde evinde kalınması konusunda uyarıda bulundu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu'nun paylaşımı;

Yapılan araştırmalara göre, bu virüsün toplumun yaklaşık %80’ine bulaşacağını varsayarsak, bu %80 ‘in en iyi ihtimalle % 6’sinin ağır seyredip yoğun bakımda tedavi gerektireceğini düşünecek olursak ve ülkemizin nüfusunu iyimser bir şekilde 300000 olduğunu kabul edersek, yaklaşık 14400 yoğun bakım ihtiyaci doğacak insana tekabül ediyor. Sizce bu kadar donanımımız var mı? YOK. Kısa sürede olacak mı? HAYIR. O yüzdendir ki evinde oturmalisin KKTC!!!

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 23:03