YKP Genel Sekreteri Kanatlı 2023’ün ikinci asgari ücretinin belirlenmemesini eleştirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Türk lirasının hızla eridiği, hayat pahalılığının hızla yükseldiğini söyleyerek 2023 için ikinci bir asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kanatlı YKP’nin konuyla ilgili taleplerini de ortaya koydu.

“Döviz artışları ve yapılan onca zamdan sonra eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile bir çalışan aylık eline geçen net 11 bin 800 TL ile 4 kişilik ailesinin aylık ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalışmaktadır” diyen Kanatlı şöyle devam etti:

“Uzun zamandır açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki TL kullanımından dolayı ortaya çıkan alım gücü kaybı ve döviz krizleri sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviyeye gerilemişti.

Bir kez daha altını çizeriz ki, YKP olarak orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır. DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Ünal Üstel’in 1992’den beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapmasını bir kez daha talep ederiz.

Güncel olarak ise en kısa sürede asgari ücretin insanca ve adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları da göz önüne alınarak, hayat pahalılığı ve alım gücünün erimeye devam etmesi de dikkate alınarak, yıl sonuna kadar olacak alım gücü kayıpları da gözetilerek 2023’ün ikinci asgari ücreti hemen belirlenmelidir.

Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati karşılığı olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı da dikkate alındığında acilen bu yasa dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde ücretler korunarak haftalık 4 günlük çalışma hayatı için çalışmalar yapılırken, 'Kıbrıs’ın kuzeyindeki' kölelik koşullarına da dikkat çekeriz.

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız!”