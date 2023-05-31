YKP Genel Sekreteri Kanatlı, halkı 25 Haziran ara seçimlerine tepki göstermeye çağırdı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı 25 Haziran ara seçimi için “hayırlı seçimler" diyerek, halkı tepki göstermeye çağırdı.
Yeni Kıbrıs Partisi olarak, parti içi toplantılar sonrasında ara seçimde taraf olmayacaklarını duyurduklarını anımsatan Kanatlı, şöyle devam etti:
Bu süreçte kendilerine ‘sandığa gitmemek ne işe yarayacak?’ sorusu yöneltildiğini kaydeden Kanatlı konu hakkında şunları kaydetti:
“Soruyu tersten soralım, oy vermek ne işe yarayacak? Meclis tam anlamı ile denetleme ve yasama görevini her hali ile yerine getirebiliyor mu? Muhalefet tüm bilgilere ve belgelere ulaşarak istediği şekilde görevini yapabiliyor mu? Meclise tüm bilgiler geliyor ve herkes görevini yerine getiriyor diyemeyeceğimize göre oy vermek ne işe yarayacak?"