YSK, karantina ve izolasyonda olan 173 seçmenin yarın oy kullanamayacağını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), karantina ve izolasyonda bulunan 173 seçmenin, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanamayacağını açıkladı.

YSK, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin YSK'ya halihazırda karantinada ve izolasyonda bulunan kişilerin güncel bugün gönderdiğini, ayrıca Muhaceret Dairesi'nden de 12 Ekim'den sonra KKTC’ye giriş yapan kişilerin listesinin temin edildiğini; bu listelerden saptanan toplam seçmen sayısı 173 olduğunu, tüm bu kişilerin isimleri ve sandık alanına giremeyeceklerinin, kayıtlı oldukları sandıkların Sandık Kurullarına bugün bildirildiği duyurdu.

YSK'dan yapılan açıklamada, seçimin ilk turunda karantinada olan ve izolasyon uygulandığı için oy kullanamayacak kişi sayısının 352 olduğu belirtilerek şu detaylar verildi.

"YSK'nın 13 numaralı duyurusu ile 'Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır' denmiştir. 11.10.2020 tarihinde bu karar neticesinde oy kullanması engellenebilecek azami seçmen sayısı toplam 352 kişi olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmişti.

Duyuru 13’te yer alan karar, 18.10.2020 tarihinde gerçekleşecek 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için de aynen geçerliliğini korumaktadır.

YSK tarafından alınan bu karar, 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın 36. maddesi altında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 21/8/2020 tarihinde verdiği karar neticesinde alınmış bir tedbir kararıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin bu kararı yürürlükte kaldığı müddetçe, karantinada ve izolasyonda olan seçmenler bulundukları yerlerden ayrılamazlar ve seçim günü sandık alanlarına gidemezler. Yüksek Seçim Kurulunun kararı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan tedbirleri açıklamaya yönelik bir karardan ibarettir. Bu karar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararı var olduğu müddetçe, değişemez.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yüksek Seçim Kurulu’na halihazırda karantinada ve izolasyonda bulunan kişilerin güncel listesini 17.10.2020 tarihinde göndermiş ve ayrıca Muhaceret Dairesinden de 12.10.2020 tarihinden sonra KKTC’ye giriş yapan kişilerin listesi temin edilmiştir. Bu listelerden saptanan toplam seçmen sayısı 173’tür.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından tüm bu kişilerin isimleri ve sandık alanına giremeyecekleri, kayıtlı oldukları sandıkların Sandık Kurullarına 17.10.2020 tarihinde bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen karar 18.10.2020 tarihinde yapılacak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacaktır."