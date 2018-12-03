Yücetürk: "Kamuya engelli istihdamı yapılmıyor"

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 12 yıldan beri kamuya engelli istihdamı yapılmadığını savunarak, 2019 Şubat ayına kadar 50-60 kişiye istihdam sağlanmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler çerçevesinde Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, diğer dernek ve özel eğitim okul temsilcileri, bu sabah, Atatürk Anıtı’na,

Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt kabrine çelenk sundu.

Daha sonra Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Merkez binasında, Federasyona bağlı K. T. Görmezler Derneği, K.T. Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, K.T. İşitme-Konuşma Engelliler Derneği ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği yetkililerinin

de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda dernekler adına Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün her yıl etkinliklerle kutlandığını söyleyerek, amacın kamuoyu yaratılması ve engellilerin sorunlarının aktarılması olduğunu belirtti.

Sosyal ve ekonomik sorunların dile getirildiği Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde taleplerini içeren 14 maddelik metni yetkililere ulaştıracaklarını kaydeden Yücetürk, sorunlara değindi.

Yücetürk, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında istihdam ve yardımların sağlandığını, ancak yapılan nakdi yardımın günün koşullarına göre yetersiz kaldığını, istihdam sorununun ise devam ettiğini ifade etti.

Kamuya 12 yıldan beri istihdam yapılmadığını savunan Yücetürk, 653 kişinin istihdam edilmeyi beklediğini belirtti.

Yücetürk, Şubat 2019’a kadar 50-60 kişinin kamuya istihdamının sağlanması için hükümete süre verdiklerini söyleyerek, taleplerinin karşılanmaması halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti.

Engellilerin yaşadıkları sıkıntıların aşılması yönünde Engelli Dairesi kurulmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yücetürk, bunun yerine Başbakanlık bünyesinde Engelli Koordinasyon Kurulu kurulduğunu söyledi.

Yücetürk, Özel Eğitim Yasası ve tüzüklerin acilen hazırlanarak, Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Engellilerin kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerde yaşadığı ulaşım, donanım, kaldırım gibi sorunların ivedi olarak çözümlenmesini isteyen Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin de tamamlanmasını talep etti. Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk etabının tamamlandığını söyleyerek, ikinci etabı ile ilgili altyapı sorununun kısa sürede çözülmesi ve evin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Ailesi olmayan 25-30 engellinin evin tamamlanmasını beklediğini dile getiren Yücetürk, “Bir yılda tamamlanacak Engelsiz Yaşam Evi’nin üç yıldır tamamlanmaması devletin ayıbıdır” dedi.

Yücetürk, “Hükümetten söz değil icraat bekliyoruz” diyerek, ülkede yaşayan 5 bin 500’ü aşkın engellinin Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nü kutladı.

(TAK)