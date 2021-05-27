Yüksek Seçim Kurulu yeniden oluşturuldu

Yüksek Mahkeme, Yüksek Seçim Kurulu’nun asli ve yedek üyelerini seçti.

Yüksek Mahkeme’nin 24 Mayıs tarihli kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak duyuruldu.

5/1976 sayıl ı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 17. maddesinin verdiği yetkiyi kullanan Yüksek Mahkeme, 4 Mayıs 2021’den geçerli olmak üzere Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ile asli ve yedek üyeleri seçti.

Yüksek Seçim Kurulu şu yargıçlardan oluştu:

Narin Ferdi Şefik- Yüksek Mahkeme Başkanı- Başkan

Mehmet Türker- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Gülden Çiftçioğlu- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Tanju Öncül- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Bertan Özerdağ- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Asli Üye

Beril Çağdal- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye

Peri Hakkı- Yüksek Mahkeme Yargıcı-Yedek Üye