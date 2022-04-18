Zamlar konusunda hükümete çağrı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği(SUİB), hükümete tüketici, süt üreticisi ve süt ürünleri imalatçılarını zamlar altında ezdirmemesi çağrısında bulundu.

SUİB Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, son bir ay içerisinde süt fiyatlarında yüzde 40’a varan artış olduğunu, pek çok girdinin de döviz cinsinden olduğunu, bunun karşısında alacağını tahsil etmede zorlanan imalatçıların mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Başlar, “Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki halkın süt ve süt ürünleri alabilme gücü olumsuz yönde etkilenmiştir ve de daha ‘ da artarak etkilenecek gibi gözüküyor.

Devleti idare edenlerin, gerek imalatçısı, gerek vatandaşı, gerekse hayvan yetiştiricilerini bu yükün altında ezdirmemesi gerekir” dedi.