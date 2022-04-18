Zamlar konusunda hükümete çağrı

Zamlar konusunda hükümete çağrı
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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği(SUİB), hükümete tüketici, süt üreticisi ve süt ürünleri imalatçılarını zamlar altında ezdirmemesi çağrısında bulundu.

SUİB Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, son  bir  ay  içerisinde  süt fiyatlarında yüzde 40’a  varan  artış  olduğunu, pek çok girdinin de döviz cinsinden olduğunu, bunun karşısında alacağını  tahsil   etmede   zorlanan imalatçıların mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Başlar, “Maalesef  üzülerek  belirtmek  isterim ki halkın süt ve süt ürünleri alabilme gücü olumsuz  yönde   etkilenmiştir   ve  de  daha ‘ da  artarak   etkilenecek   gibi  gözüküyor.
Devleti idare edenlerin, gerek  imalatçısı, gerek vatandaşı, gerekse hayvan  yetiştiricilerini bu  yükün  altında  ezdirmemesi   gerekir” dedi.   

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