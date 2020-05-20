Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.
Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, aynı gün Koruçam bölgesinde ormanlık arazide meydana gelen yangında ise tahmini 3 bin 500 dönüm alanın yandığının tespit edildiğini belirtti.
Ülke genelinde, 11 - 19 Mayıs tarihleri arasında; orman, arazi ve araç yangını olmak üzere polis itfaiye merkezlerine toplam 67 yangın ihbarı alınarak yangınlara müdahale edildiği kaydedildi.
Zararın boyutu açıklandı
Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.
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