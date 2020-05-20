Zararın boyutu açıklandı

Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı'ya kadar uzanan yangında 7 bin 500 dönümün yandığı tahmin ediliyor.

Polis Basın Subaylığı, konuyla ilgili açıklamasında, aynı gün Koruçam bölgesinde ormanlık arazide meydana gelen yangında ise tahmini 3 bin 500 dönüm alanın yandığının tespit edildiğini belirtti.

Ülke genelinde, 11 - 19 Mayıs tarihleri arasında; orman, arazi ve araç yangını olmak üzere polis itfaiye merkezlerine toplam 67 yangın ihbarı alınarak yangınlara müdahale edildiği kaydedildi.