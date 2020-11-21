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Zararın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Zararın giderilmesi için çalışmalar sürüyor
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Olumsuz hava koşullarının yarattığı zarar Teknecik elektrik santralinde de etkili oldu. Zarar nedeniyle dün bazı bölgelere elektrik verilemedi. Hortum Teknecik’te büyük zarara yol açtı. Hortum, 60 bin watlık elektrik direğini devirdi. Zarar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Alayköy, Dikmen, Çatalköy ve Ozanköy’e bir süre elektrik verilemedi. Zararın giderilmesi için olay anından itibaren çalışmalar yapılıyor. Şalt sahasında çalışmalar tamamlanınca gece Girne bölgesine elektrik verilmeye başlandı. Hasarı incelemek üzere dün bölgeye giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, santralin korunma amaçlı olarak devre dışı kaldığını belirterek, tamirat çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 11:25
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