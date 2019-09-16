Zaroğlu: "İçişleri Bakanlığı zulüm Bakanlığına dönüştü"

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, İkamet ve Vizeler Tüzüğü ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı ve İçişleri Bakanlığı ile Bakan Baybars'a sert eleştirilerde bulundu.

Zaroğlu, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ve geçtiğimiz aylarda Bakanlar kurulundan geçerek, 25 Temmuz tarihinde resmi gazetede yayınlanan, "İkamet ve Vizeler Tüzüğü", Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta olmak üzere, KKTC’ ye gelen yabancı uyruklu kişilere, tek kelimeyle işkence yapmak için hazırlanmıştır..

Bu tüzüğü hazırlayanların, iyi niyetli olduklarını, söyleyebilmek, asla mümkün değildir..

Şöyle ki; ülkeye giriş çıkışların kontrol edilmesi, kaçak iş gücünün önlenmesi, elbette ki, YDP’nin de, en başından beri üzerinde durduğu bir konudur...

Ancak; ülkeye giriş çıkışları kontrol etme bahanesi ile, her gelen yatırımcı ve çalışma izinli kişiyi adeta potansiyel suçlu gibi gören bir anlayış, reform diye takdim edilmez..

Konuya ilişkin, Somut ÖRNEKLER verecek olursak..

Mesela; yeni Tüzüğe göre, ülkeye gelen bir yatırımcıya, girişte en fazla 1 ay ikamet izni (vize) verilecektir.. Şayet o kişi, işlerini devam ettirmek istiyorsa, 30 günün sonunda, mutlaka ülkeden çıkış, yapmak ve tekrar geri gelmek zorunda kalacaktır..

Mesela; ülkeye gelen ve 90 gün kalan bir kişinin, ki buna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahildir.. KKTC' ye tekrar gelebilmesi için, aradan 90 gün geçmesi, yani KKTC de kaldığı süre kadar, bir süreyi de ülkesinde geçirmesi gerekmektedir...

Ve yine mesela; KKTC de konut alan eşler, şayet bu konutu ortak almışlar ise, bunlardan sadece bir tanesine oturum izni verilecek, diğeri ise başının çaresine(!) bakacaktır..

Ülkede çalışma izinli olarak kalan kişilerin ailelerin aile fertlerinin, tüzükte sınırlı olarak sayılan, sadece birkaç tanesi, burada kalabilecek, ancak asgari ücretin bir kaç katı geliri olduğunu bu esnada tevsik etmek zorunda kalacaktır..

Bu tüzük sayesinde, 60 yaş üzeri insanlar bile, kendi ülkelerinde kazandıklarını burada harcamaktan vaz geçecekler, çünkü ilk üç yıl içerisinde, her yıl, zorunlu olarak ikamet tezkeresi kuyruğuna gireceklerdir..

Daha bunlara benzer, daha bir çok, saçma sapan ve adeta insan aklı ile alay eden uygulamaları içeren, bu Tüzüğün, Bakanlar Kurulundan nasıl geçtiği de ayrı bir muammadır..

Sn. Başbakan ve UBP' li diğer tüm bakanlar, acaba derin bir YAZ UYKUSUNDAMIDIRLAR Kİ, sn. Baybars.. 16 aylık 4'lü koalisyon hükümetine, kabul ettiremediği bu tüzüğün.. APAR TOPAR, dahası da kabine arkadaşlarını ADETA UYUTARAK geçmesini sağlamıştır?..

Bu tüzük; YDP tarafından asla kabul edilebilecek bir düzenleme değildir..

Partimiz, bu Tüzüğü hazırlayan, İçişleri Bakanı ve bu Tüzüğe onay veren Bakanlar Kurulunu, halka şikayet etmeyi kendisine misyon edinmiştir...

Ayrıca; bu Tüzüğün iptali için, hukukçularımız tarafından çalışmalara başlanmıştır.".