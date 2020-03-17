Zaroğlu: "Seçim ertelenmeli, Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekalet etmeli"

YDP Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, seçimlerin ertelenmesi gerektiğini belirterek şunları vurguladı:

"Ülkemizin içinde bulunduğu zor durum göz önüne alındığı zaman şahsi kanaaatimce seçimlerin ertelenmesi kaçınılmaz olmuştur...

Şöyle ki;

1 ) Böylesi bir atmosfer içerisinde toplum olarak tüm bireylerin sağlık ve ekonomik kaygıları her yeni gün daha da artarak devam ederken, seçimin düşünülmesi kanaatimce en son gündem konusudur. Dolayısıyla seçimler ertelenmelidir.

2 ) Seçimler altı veya dokuz aylık bir süreyi geçmemek üzere ertelenmelidir.

3) Mevcut Cumhurbaşkanı Anayasaya göre 5 yıl olan görev süresini dolduracağı cihetle uzatılan süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamına Meclis Başkanı vekalet etmelidir.

4) Cumhurbaşkan Vekili bu süre içerisinde örtülü ödeneğini kullanmamalı ve bu meblağı hazineye iade etmelidir.

Siyasi partiler arasında yukarıda bahsini ettiğim görüşten farklı görüş veya görüşler sözkonusu olması durumunda ise,

Anayasanın yorumu münhasıran Anayasa Mahkemesine ait oldugundan, yasalara ve usule uygun olarak gereği yapılmalıdır..."

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 15:35