Ziyaret programı açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun adaya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında programı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Çavuşoğlu, bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Görüşmenin ardından saat 14.00’te heyetler arası toplantı yapılacak.

Heyetler arası toplantının ardından ise Tatar ve Çavuşoğlu, saat 15.00’te ortak basın açıklaması yapacak.

Görüşmeyi izleyecek basın mensuplarının 12.00 ile 13.00 veya 14.00 ile 15.00 saatleri arasında basın kartlarını ve PCR veya antijen test sonuçlarını göstererek giriş yapabilecekleri kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021, 12:44