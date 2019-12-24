Zorlu Töre ve bazı milletvekilleri Geçitkale Havaalanı’nı ziyaret etti

Geçitkale Havaalanı ‘na geçtiğimiz günlerde 5 saatlik uçuşun ardından ulaşan ve buradan ilk görev uçuşunu yapan Bayraktar TB2 tipi İHA’lar ve uçuş alanları bugün Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı Milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yanısıra ; UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, HP Milletvekili Dr.Hasan Topal, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, DP Milletvekili Dr.Koral Çağman ‘da katıldı

Geçitkale Havaalanı ‘na geçtiğimiz günlerde 5 saatlik uçuşun ardından ulaşan ve buradan ilk görev uçuşunu yapan Bayraktar TB2 tipi İHA’lar ve uçuş alanları bugün Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve bazı Milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin yanısıra ; UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Yasemin Öztürk, HP Milletvekili Dr.Hasan Topal, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, DP Milletvekili Dr.Koral Çağman ‘da katıldı