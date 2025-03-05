Kıbrıs'ın En Büyük İndirim Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

8 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek A.Z.U Sokak Satışı'nda Kaçırılmayacak Fiyatlar Ve Eğlence vatandaşın beğenisine sunuluyor. Birçok eğlencenin de yer aldığı festival Merkez Lefkoşa’da yer alıyor.

Dün akşam açılışı gerçekleştirilen festivalde bando ekibi ve semazen gösterileri renkli anlara sahne olurken, vatandaşlar ve çocuklar da keyifli dakiklar geçirdi.

İndirimli ürenlerden de yararlanan vatandaşlar, doyasıya alışverişin tadını çıkardı.

Kıbrıs Genç TV’ye konuşan Birinci Global Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Birinci ve Kıbrıs Mandella limited direktörü Sesilia Değirmencioğlu sokak festivali hakkında bilgiler paylaştı.