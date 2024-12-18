Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde “Haklarımız, Geleceğimiz, Şimdi!” başlıklı bir panel düzenledi.

AHDR’den verilen bilgiye göre, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76. yıldönümünü dolayısıyla yapılan etkinlikler çerçevesinde düzenlenen panele konuşmacı olarak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Kıbrıs Rum Öğretmenler Örgütü (POED) Başkanı Dr. Myria Vasileiou, Kıbrıs Aile Planlaması Derneği İcra Direktörü Maria Epaminonda ve İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı katıldı.

Panelde, “Eğitim reformu ve insan hakları gelişimi arasındaki ilişki”, “Medyanın Kıbrıs'taki insan haklarına etkisi”, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin barış ve birlikte yaşamaya katkısı” ile “Örgün ve yaygın eğitimde insan hakları kültürünün geliştirilmesi için pratik stratejiler” konuları ele alındı.

İki saat süren panelde konuşmacılar, eğitimin insan haklarının yaygınlaştırılmasındaki kritik rolünü vurgulayarak kendi perspektiflerini ve tecrübelerini paylaştı.