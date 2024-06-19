Rum Ortodoks Kilisesi’nde yakın geçmişte patlak veren dolandırıcılık skandalı çerçevesinde “Osiu Avakkum Manastırı” Başpapazı Nektarios tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, “Osium Avakkum Manastırı” Başpapazı Nektarios’un, yasadışı ticari faaliyette bulunak, dolandırıcılık, vergi kaçırma vb suçlardan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını yazdılar.

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Gazete, Nektarios’un onbir ciddi suçlamayla karşı karşıya olduğunu ve hakkında 8 günlük tutuklama kararı çıkarıldığını belirtirken, Rum polisinin soruşturmasının ise devam ettiğini vurguladı.

Editör: Burhan CANBAZ