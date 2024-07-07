Başbakanlık Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Başkanı M. Mesut Ener ile bilişim uzmanları Cem Beyaz ve Emre Aksu, uzun süredir çözüm bekleyen sorunların giderilmesiyle ilgili Ankara'da iki günlük resmi temaslarda bulundu.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, ziyarette ilk olarak TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan ve ekibiyle bir araya gelindiği, ardından Türksat A.Ş’nin Veri Merkezinde Bilişim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş ile görüşme yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca, Ankara Gölbaşı’nda bulunan Uydu Kontrol Merkezi ziyaret edilerek, Türksat Uydu Haberleşme Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile de görüşülüp bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ankara ziyaretinin ikinci gününde bilişim uzmanları Cem Beyaz ve Emre Aksu sırasıyla Türkiye Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Türk Telekom’u ziyaret ederek teknik ekiplerle istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde “ct.tr” alan adıyla ilgili ihtiyaçlar ve KKTC’de kullanılan IP adreslerinin ihtiyaç ve planlamalarına dair hususların tarafların etkin koordinasyonu ve mutabakatıyla çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede uzun zamandan beri çözüm bekleyen teknik sorunların aşılabilmesi için adımlar atıldığı ve Kurumun çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği ifade edildi.