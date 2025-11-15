Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü, Güzelyurt’ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve diğer yetkililerin katıldığı tören, Atatürk Anıtı önünde saat 11.45’te protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekildi.

Anıt önündeki tören, yıldönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona ererken, kutlamalar Arkeoloji Müzesi önünde devam etti.

Protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başlayan programda, 2. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Abdullah Hakan Özkul ile Kaymakamlık adına Güzelyurt Meslek Lisesi Öğretmeni Özlem Alpun, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Törende ayrıca Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Günay Taker, “Özgürlük ve Barış Marşı” adlı şiiri okudu.

Tören, resmigeçit ile sona erdi.