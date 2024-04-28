Bi Care Insurance sponsorluğunda KKTF tarafından düzenlenen Bi Care Insurance 2024 TENİS LİGİ 5 Nisan 2024 tarihinde başlayıp dün gerçekleştirilen final macı ile son buldu.

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynan 6 Kulübün katılımı ile tek devreli ligde normal sezon, takımlar 3 erli 2 grupda maçlarını tamamladı.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ligin müthiş seyir zevkine sahne olduğunu söyledi ve oyunculara teşekkür etti sponsorsuz sporun olamayacağını ifade eden Gazioğlu ligin bu yılki ana sponsoru bi care insurance direktörü Tekin Birinci’ye teşekkür etti , Gönyeli Tenis Kulübü yönetim kuruluna ve evsahipliklerinden dolayı Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na da teşekkürlerini iletti . Ligin Adaletli bir şekilde bitebilmesi için emek veren idari personele ve hakemlere teşekkür eden başkan maçları takip eden tüm tenis severlerede ayrıca teşekkür etti.

KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, lig ana sponsoru bi care insurance direktörü Tekin Birinci’ye plaketini takdim etti. Tekin Birinci de konuşmasında böylesine güzel bir organisazyonda sponsor oldukları için gurur duyduklarını kaydetti. Birinci, çocukken tenise başladığını ve tenis aşkının bir başka olduğunu ömür boyu devam ettiğini dile getirdi.

Gönyeli Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu sporun her dalına önem verdiklerini söyledi ve gönyeli tenis kulübü porjesini yılar sonra hareketlendirdiklerini söyledi.Lig şampiyonu Gönyeli Tenis Kulübü oldu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.