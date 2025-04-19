Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Mehmetali Güröz’ seçildi.

Koop-Sen’den verilen bilgiye göre, sendikanın bugün yapılan 25’inci genel kurulunda Güröz yeniden başkan seçilirken, Genel Sekreterliğe Rifat Tuğsal getirildi.

sendikanın Bankacılık Şubesi Yönetim Kurulu, Ahmet Kocayiğit, Alkar Özdeş, Atik Kaya, Düriye Çağansel, Neriman Kara, Öykü Muhtaroğlu, Seren Eminer, Simge Ö. Transtürk, Veleddin Taşkent ve Zehra Baybora; Koop ve İştirakler Şubesi ise Ediz Arıkan, Gürkan Zehirok, Hüda Avşaroğlu, Murat Aslan, Musa Karabenli, Osman Kısaoğlu, Örs Gazitepe, Saffet Gülakdeniz, Tahsin Oygar ve Yalçın Kömürcügil'den oluşturuldu.

Disiplin Kurulu'nda Halil Destebanoğlu ve Hüseyin Çoban; Denetleme Kurulu'nda ise Cemal Recai Serdar, Mehmet Kaptan ve Ziya Digeş yer aldı.