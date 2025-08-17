Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’ndeki süresiz grevi yarın da devam edecek.

Sendika Başkanı Mehmetali Güröz, yarın saat 08.00’den itibaren Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde toplanacaklarını bildirdi.

Güröz yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın karşısında hala muhatap bulamadığını belirterek, toplu iş sözleşmesine rağmen çalışanları işten durdurma kararından vazgeçilmemesi nedeniyle eylemin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde devam edeceğini kaydetti.