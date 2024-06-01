Gazimağusa – Lefkoşa ana yolunun Korkuteli civarında meydana gelen trafik kazasında, biri ağır olmak üzere toplam yedi kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 40 yaşındaki Hediye Gökçe’nin ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun 14 - 15'inci kilometreleri arasında, Orhan Gökçe (E-54), yönetimindeki JR 735 plakalı salon araçla Lefkoşa’ya doğru sağ şeritte giderken, Korkuteli köyü yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düştü ve ardından kontrolsüzce ana yola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Orhan Gökçe ve yolcular Emine Gökçe (K-12), İbrahim Gökçe (E-15), Hediye Gökçe (K-40), Gökhan Tekin (E-35), Rukiye Tekin (K-30) ve Fatma Nur Tekin’in (K-18) tedavileri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Öte yandan, Hediye Gökçe’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı da bildirildi.