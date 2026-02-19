Kraliçe II. Elizabeth'in çocukken yazdığı el yazısı bir mektup açık artırmaya çıkarılacak. Tekliflerin 4 bin sterline kadar çıkması bekleniyor.

BBC Türkçe Servisi’nin haberine göre Windsor'daki kraliyet konutunun baş hizmetçisine hitaben yazılan tek sayfalık notta, köpeklerin, atların ve küçük çocukların çizimleri yer alıyor; "Kuşların iyi olup olmadığı ve akvaryum balıklarının hayatta olup olmadığı" soruluyor.

Müzayede yetkililerinin açıklamasına göre, mektup o zamanki Prenses Elizabeth'in 1936 ile 1940 yılları arasında Cornwall'da bulunduğu sırada yazılmıştı ve o dönemde 10 ile 12 yaşları arasındaydı.

Mektubun açık artırmasını yapacak Hansons Auctioneers'tan Justin Matthews, "Uluslararası müzayede dünyasında geçirdiğim 27 yılda bu kadar güzel bir şey görmedim" diyor.

27 Şubat'ta açık artırmaya çıkarılması planlanan mektupta, kraliçenin topladığı ve kraliyet konutundaki personele dağıtılmasını istediği çuha çiçeklerinden de bahsediliyor.

Mektup, konutun eski baş hizmetçisi Beatrice Stillman'a hitaben yazılan pek çok mektuptan biriydi.

Prenses Margaret'ten gelen bir diğer mektupta ise Stillman'dan "mayosuna iyi bakmasını" rica edilmişti.

Stillman'ın kayınbiraderi John Dicker 1940'ta bir hava saldırısında öldüğünde, Kraliçe Anne, onun dul eşini, yani Stillman'ın kız kardeşini ve iki küçük kızı Rene ile Jean'i, kraliyet konutunda prenseslerle oynamaya davet etmişti.

Jean Dicker'ın oğlu William Westacott, annesi öldükten sonra 2024 yılında annesinin yatağının altındaki bir bavulda mektup arşivini buldu.

Teyzesi Rene'nin kraliyet ailesiyle tanışmasını "sevgiyle" hatırladığını ve kraliyet konutunun bahçesindeki büyük oyun evinde oynadığını anlattı.

Westacott, "Mektupların var olduğunu biliyorduk, ancak onları bizzat okumak 'vay be' dedirtecek bir andı." dedi.