Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G., uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö. bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık avukatları Doğa Zeki, Fatma Öztürk ve Talat Tanca’nın hazır bulunduğu mahkeme, davanın 6 Ekim Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde, “Sahtekarlıkla para temini”, “dolandırıcılık”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “hesaplarda hile ve sahtekarlık yapma”, “suç geliri aklama”, “sahte banka ödeme emrini tahrik”, “müstahdem tarafından sirkat” suçlamaları bulunuyor.