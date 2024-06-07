Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Bugünkü duruşmada her iki sanık, yeniden itham edildi. Sanıklar aleyhinde bugünkü ithamnamede tadilat yapıldı ve sanıklar toplam 98 davadan yeniden itham edildi. Savcılık bugünkü duruşmada 2 tanık dinletti.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 11 Haziran Salı gününe ertelenmesine emir verdi.

-Sanıklar aleyhine hangi suçlamalar bulunuyor?

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü hazır bulundu.

S.G. aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini”; B.Ö. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

-İthamnamede tadilat yapıldı... Sanıklar toplam 98 davadan yeniden itham edildi

Bugün saat 12.00’de başlayan duruşma yaklaşık 2 saat sürdü. Bir önceki duruşmada 83 davadan itham edilen sanıklar aleyhinde bugünkü ithamnamede tadilat yapıldı ve sanıklar toplam 98 davadan yeniden itham edildi.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen, yeni ithamnameye itiraz etmedi.

Duruşmada iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu.

Savcı Güçlü, bugünkü duruşmada 2 tanık dinletti..

- Altuntaş: “5 Şubat’ta şikayette bulunduk”

Tanıklardan ilki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin kurucu şirketi ‘Helpco Education Co. Ltd’ Sekreteri ve Direktörü Mehmet Altuntaş oldu.

Altuntaş şahadetinde, üniversitenin kurucusunun talimatıyla zaman zaman KKTC’ye gelerek ya da sanal ortamda aldıkları verilerle üniversitenin akademik ve idari işleyişiyle ilgili inceleme yaptığını ifade etti.

2023 yılı ortalarında üniversite verileri üzerinde bir kayıp olduğu konusunda taraflarına ihbarda bulunulduğunu kaydeden Altuntaş, incelemelerini daha sık yapmaya başladıklarını kaydetti.

2024 yılı başında üniversitede bir dijitalleşme süreci başlattıklarını ifade eden Altuntaş, “Bu süreçte kurucu hissedarın talimatıyla bir ekip olarak dijitalleşmenin uygulamaya akratılmasına ve eş zamanlı denetim yapılması için KKTC’de bulunduk” dedi.

Söz konusu süreç içerisinde üniversitenin işleyişiyle alakalı bazı usulsüzlüklerin olduğu yönünde personeller tarafından sözlü ihbarlar yapıldığını ifade eden Altuntaş, ihbarların yazılı kanıta dönüşmesi ile süreç içerisinde personelin yazılı ihbarlarını resmi makamlara teslim ettiğini dile getirdi.

İnceleme sürecinde mali anlamda kayıtsız ve usulsüz hesap hareketlerine rastladıklarını kaydeden Altuntaş, 5 Şubat’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne şikayette bulunduklarını ifade etti.

Altuntaş, “Bir yandan da öğrenciler, tedarikçiler ve diğer paydaşlarla bazı bilgilerin teyit edilmesini sağlamaya çalıştık. Bu noktalardan biri de öğrenci harçları ve yaz okulu ücretlerinin okulun resim hesabı yerine çalışan personelin bireysel hesabına yattığını, aynı gün veya ileri günlerde ücretlerin üniversitenin resmi hesabına aktarılmadığını gördük” dedi.

Öğrencilerle görüştüklerini ve o dönem KSTU’nun Genel Sekreteri olan S.G.’nin talimatıyla ödemelerin üniversite çalışanı B.Ö’nün hesabına yatırıldığını öğrendiklerini belirten Altuntaş, konuyu Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne aktardıklarını söyledi.

“Öğrencilerin eğitim haklarının aksamaması noktasında, ödemeleri üniversitenin resmi hesabına yapmasalar da, bu süreçte üniversite zarar etmiş olsa da öğrenci haklarını hiçbir şekilde engellemedik” ifadelerini kullanan Altuntaş, öğrencilerin eğitim hayatına devam ettiğini dile getirdi.

Üniversitenin bir zararının söz konusu olduğunu kaydeden Altuntaş, üniversite adına şikayetçi olduğunu belirtti.

-Avukatlar: "İstintak hakkımızı saklı tutuyoruz”

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, tanığın ifadesini dinlediğini ve söylediklerinin hiçbir yere varmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Avukat Zeki, "Eğer meselenin ana şikayetçisi Mehmet bey ise, bu şahadette söz konusu davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer ilgili dava, ileriki aşamada Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirse bu suçlamaların hiçbirini kabul etmiyoruz. İstintak hakkımızı saklı tutarım” dedi.

Diğer sanık B.Ö’nün avukatı Hasan Yücelen ise tanığa çeşitli sorular yöneltti, istintak hakkını Ağır Ceza Mahkemesi'ne sakladığını belirtti.

- Odacı: “Okul ücreti olan 19 bin doları nakit olarak S.G’ye verdim”

Savcılığın ikinci tanığı KSTU Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Görkem Odacı, oldu.

Odacı, şahadetinde arkadaşının arkadaşı olan F.A’nın aracılığıyla Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ne geldiğini söyledi.

Kendisinin Suudi Arabistan’da olduğunu ve 2023 Ağustos’ta WhatsApp üzerinden Kıbrıs’ta bulunan F.A. ile konuşmaya başladıklarını ifade eden Odacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana okul burslarından bahsetti. ‘Yüzde 50’ bursun senelik 6 bin dolar olduğunu, tam bursun ise 5 yılllık eğitim dönemini kapsayacak şekilde 19 bin dolar olduğunu söyledi.’ Bu süreçte ‘başka hiçbir ücret’ ödemeyeceğimi kaydetti. Ben de durumu aileme danışıp, okulun tam burslu olmasında hemfikir olduk. Daha sonra F.A., bana “S.G’nin kendisine 19 bin doları hemen ödemem gerektiğini söylediğini’ belirtti. Ben de 19 bin doları yollayamayacağımı, çünkü Suudi Arabistan’da kural ve kanun gereği bu şekilde yüklü miktarın çıkmasına izin verilmediğini F.A’ya aktardım. F.A’da S.G., ile görüştüğünü, ön ödeme olarak, ‘kontenjan dolmasın’ diye 3 bin dolar ödeme yapmamı söyledi. ‘S.G’ye parayı yollamam için’, WhatsApp üzerinden bana F.A tarafından iban numarası gönderildi. F.A’nın gönderdiği ibanı araştırmak istedim ve üniversitenin internet sitesine girerek oradaki hesaplar kısmında yer alan diğer iban numaralarıyla çakıştığını, aynı olmadığını gördüm. Bana gönderilen iban numarasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Ama okula ait iban numrası olmadığını anladım. Bunun üzerine F.A’ya 19 bin doları nakit olarak vermek istediğimi söyledim. Daha sonra F.A, bunu S.G’ye ilettiğini söyledi ve S.G, 19 bin doları nakit olarak almayı kabul etti.”

5 Eylül 2023’te Kıbrıs’a geldiğini, kendisi, babası ve F.A’nın okulun uluslararası öğrenci ofisinde S.G. ile görüşmeye gittiklerini belirten Odacı, kayıt için gerekli olan parayı S.G’ye teslim ettiklerini ifade etti.

S.G’nin kendilerine herhangi bir dekont veya makbuz vermediğini, sadece öğrenci belgesi teslim ettiğini ifade eden Odacı, ödemenin okul muhasebesine yatırılıp yatırılmadığını bilmediğini kaydederek S.G’den şikayetçi olduğunu söyledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 11 Haziran Salı gününe ertelenmesine emir verdi.