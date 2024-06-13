Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile asistanı B.Ö.’yle ilgili bugünkü ilk tahkikat duruşmasında, sekizinci tanık olarak Polis Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı dinlendi.

Soruşturmayı yürüten Tahkikat Memuru Özbaylı, ifadesinde, sürece ilişkin detaylı bilgiler paylaşarak, polisin elindeki emareleri mahkemeye sunmaya başladı.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen S.G. ile B.Ö., bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Uğur huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanıkların avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen hazır bulundu.

- Sekizinci tanık olarak tahkikat memuru dinlenmeye başlandı

98 davadan itham edilen zanlıların duruşmasında Polis Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı, süreç içerisinde polis tarafından toplanan emareleri mahkemeye sundu.

Özbaylı, ilk olarak 5 Şubat tarihinde üniversitenin büyük hissedarı Ece Uysal’ın vekili Mehmet Altuntaş’ın üniversitede yapılan usulsüzlüklere ilişkin S.G. ve B.Ö. aleyhinde şikayetçi olmasının ardından Altuntaş’ın ifadesini aldıklarını kaydederek, Uysal’ın Altuntaş’ı vekili olarak tayin ettiğini gösteren belgenin ilk emare olarak kayıtlara geçmesini talep etti.

Ardından, 7 Şubat’ta sanık S.G.’ye ulaşılarak, şubeye gelmesi talep edildiğini ve burada aleyhinde yasal ihtarda bulunulduğunu belirten Özbaylı, S.G.’nin yasal ihtarlar bulunulurken “ben okulun sahibiyim.” şeklinde yanıt verdiğini belirtti.

Aynı gün S.G.’nin mahkeme emriyle tutuklandığını söyleyen Özbaylı, emare olarak alınan S.G’ye ait cep telefonunu, Polis Genel Müdürlüğü Data İnceleme Şubesi tarafından telefonun incelenmesinin ardından hazırlanan uzmanlık raporunu emare olarak sundu. Özbaylı, sanık B.Ö.’nün mali işler biriminde görevlendirildiğine yönelik yazışmaları gösteren çıktıları da emarelere ekledi.

Bunun yanında, 9 Şubat tarihinde S.G.’nin kızının tasarrufundayken emare olarak alınan S.G.’ye ait dizüstü bilgisayar da emare olarak kayıtlara geçti.

- Kanıtların imha edildiğine yönelik fotoğraflar sunuldu

8 Şubat’ta Sanık B.Ö’nün de okulda tespit edilerek, ifadesinin alındığına işaret eden Özbaylı, B.Ö’nün tasarrufundaki cep telefonunu da incelediklerini kaydederek, cep telefonunu emare olarak mahkemeye sundu.

Tanık Özbaylı, son olarak, 9 Şubat’ta üniversite muhasebe birimi sorumlusundan okul öğrencilerinin, okul hesaplarının ve IBAN numaralarının yer aldığı belgelerin alındığını ifade etti. Özbaylı, bu belgeleri de emare olarak sundu.

Muhasebe sorumlusunun, polis soruşturması öncesinde sanıkların emareleri imha ettiği yönündeki ifadesine işaret eden Özbaylı, bu kişinin telefonundan elde edilen ve sanıkların bir takım belgeleri yakarken görüntülendiği iddia edilen fotoğraf çıktılarını da emare olarak sundu.

Zanlı avukatları, ardından duruşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Yargıç Gülay Uğur, duruşmaya 20 Haziran Perşembe günü devam edilmesine karar verdi.