Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İçişleri Bakanlığı'nda geçici memur olarak çalışan R.S., bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlı R.S.’nin 50 bin TL nakdi teminat, üç KKTC yurttaşının yedi yüz ellişer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispatı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından KSTU’da “sahte belge düzenlemeye tahrik etme suçu” ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında ek tutukluluk emri verilen zanlı R.S, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davada, Polis Memuru Bora Çelebi soruşturmayla ilgili son olguları aktardı.

Polis Memuru Bora Çelebi, zanlı R.S’nin 2023 yılı içerisinde Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa’da meydana gelen “sahte belge düzenlemeye tahrik etme, sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ve resmi sırların ifşa edilmesi” suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Çelebi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde “sahte belge düzenlemeye tahrik etme suçu” ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde zanlının 25 Nisan’da tutuklandığını, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden elde edilen arama emri ile zanlının ikametgahının aranıp içerisinde zanlı adına Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenmiş İngilizce İşletme Bölümü transkripti, geçici mezuniyet belgesi ve birçok gizli ve resmi nitelikte belgeler bulunarak incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti.

-“46 dersin tümüne sahte not girişi yapılarak mezun edildiği öğrenildi”

Çelebi, “zanlı aleyhinde üniversiteden temin edilen bilgide, zanlının üniversite yetkililerini tahriki sonucu sistem üzerinde İngilizce İşletme Bölümü'ne gerçek kaydının 8 Mayıs 2023’te yapılmasına rağmen 10 Ekim 2019’da kaydının yapılmış gibi sahte kayıt yapılarak, sistem üzerinde toplam 4 yıllık eğitim müfredatında alması gereken 46 dersin tümüne 19 Haziran 2023’te 4 yıllık öğrenim görmüş gibi sahte not girişi yapılarak aynı gün mezun edildiğinin öğrenildiğini” aktardı.

26 Nisan’da zanlının Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde üç gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan Çelebi, aynı gün yapılan soruşturmada zanlının konu sahte diplomanın orijinalini Lefke Avrupa Üniversitesi'nde tedavüle sürerek yüksek lisansa başvurup sahte beyanla kayıt temin ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

-“Zanlının İçişleri Bakanlığı’na barem artışı alabilmek için sahte mezuniyet belgesini ve transkriptini sunduğu tespit edildi”

Polis Memuru Çelebi, 29 Nisan’da zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılarak aleyhinde 7 gün ek tutukluluk emri verildiğini belirterek, “mesele ile ilgili olarak zanlının İçişleri Bakanlığı’na barem artışı alabilmek için KSTU tarafından zanlı adına düzenlenen sahte İngilizce İşletme Bölümü geçici mezuniyet belgesini ve transkriptini sunduğunun tespit edildiğini” söyledi.

-“Zanlının evinde bulunan evrakların İçişleri Bakanlığı arşivinde tutulması gereken ve bakanlık bünyesi dışarısında çıkarılmaması gereken belgeler olduğu öğrenildi”

Çelebi ayrıca, “mesele ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yapılan soruşturmada zanlının evinde bulunan söz konusu evrakların İçişleri Bakanlığı arşivinde tutulması gereken ve Bakanlık bünyesi dışarısında çıkarılmaması gereken belgeler olduğunun öğrenildiğini” söyledi.

Çelebi, zanlının KKTC vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı'nda geçici memur olarak çalıştığını, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmın tamamlandığından zanlının teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu da, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı R.S.’nin 50 bin TL nakdi teminat, üç KKTC yurttaşının yedi yüz ellişer bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispatı vücut şartıyla tutuksuz yargılanmasına emretti.