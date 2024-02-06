Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 4 kişilik bir aile için 31 Ocak tarihi itibariyle açlık sınırını 20 bin 933 TL olarak hesapladıklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının yaptığı çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 178,92 TL, aylık 5 bin 367,6 TL; yetişkin bir erkek için günlük 186,69 TL, aylık 5 bin 600,7 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 198,99 TL, aylık 5 bin 969,7 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 133,18 TL, aylık 3 bin 995,4 TL olduğunu söyledi.

Bengihan raporun, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığını kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede enflasyonun Ocak ayında yüzde 3.84, yıllık enflasyonun ise yüzde 85.81 olduğuna işaret eden Bengihan, ülkede Türk Lirası kullanılmasına, birçok ürünün de Türkiye’den ithal edilmesine rağmen aylık hayat pahalılığının Türkiye’de yüzde 6.70,KKTC'de ise yüzde 3.84 çıkması; hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin, sendikanın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemesinin sonucu olduğunu kaydetti.

Bengihan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çalışanların alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması için sepetin acilen güncellenmesini, ayrıca hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakanın söz verdiği gibi etkin denetim yapılmasını talep ederiz.”