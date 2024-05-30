Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), çalışma yaşamının bir bütün olduğunu ve “devlet - özel sektör” diye bir birinden ayrılamayacağına işaret ederek, çalışma yaşamının bir bütün olarak ele alınması için bir masa etrafında buluşulması çağrısı yaptı.

KTEZO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, yoksulluk arttıkça, asgari ücret tartışmasının da her geçen gün daha da şiddetlendiğine işaret ederek, son ana bırakılan asgari ücrete itirazları ile özel sektör çalışanlarının artışlı maaş beklentilerinin de ayaklar altına alındığını kaydetti.

Oda, devlet çalışanları ve emeklilerin, ilanı yapılan hayat pahalılığı oranı ile maaşlarına gelen artışla ödenirken, özel sektör çalışanlarının artışı alamadığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.

TL'nin değer kaybı ile birlikte hayat pahalılığının, eğitimden-ulaşıma, temel gıda harcamalarına kadar yansıdığını ve alım gücünü bitirdiğini belirten Oda, hayat pahalılığının özel sektör çalışanlara yansıtılmamasını eleştirdi, ekonomik sıkıntıların sebebinin özel sektör çalışanlarının olmadığını vurguladı.