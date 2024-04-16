Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, “tüm sahtekarların, sahtekarlıkla kazanım elde edenlerin, bu sahtekarlıklara yardım ve yataklık edenlerin, bundan nemalananların, üstünü örtmeye çalışanların hesap vermesi gerektiğini” belirtti.

Eylem yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’nın, Meclis’te," ‘sahte diploma’ konusunun doğru bir tartışma olmadığını, ‘geçersiz diploma’ tanımlamasının daha doğru olduğunu" söylediğini savundu.

“Hiç ders almadan, hiç sınava girmeden üniversitenin kapısından dahi girmeden diploma alan ve bunu kullanarak, kazanım elde edenin sahtekâr, yaptığının sahtekârlık, suç, diplomasının da sahte olduğunu” ifade eden Eylem, “Bu konuyu kapatmaya, üstünü örtmeye mi çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanı’na bazı sorular yönelten Eylem, “Sahte diploma meselesi sorumluluğunun öncelikle Eğitim Bakanlığı’nda, sonra da hükümette olduğunu” ileri sürerek, “Bakanın, gelinen noktada görevde olmasının etik olmadığını, istifa etmesi gerektiğini” iddia etti.

“Tüm sahtekarların, sahtekarlıkla kazanım elde edenlerin, bu sahtekarlıklara yardım ve yataklık edenlerin, bundan nemalananların, üstünü örtmeye çalışanların hesap vermesi gerektiğini” belirten Selma Eylem, “Adının önünde Prof. unvanı olan ya da olmayan üçlü kararnameyle atananlar ve hatta siyasiler de dahil… Ama en başta siz hesap vermelisiniz” dedi.