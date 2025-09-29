Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Disiplin Tüzüğü” olarak bilinen Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü konusunda örgütlerle birlikte, mahkeme kararı ve süreçle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sendikanın Lefkoşa merkez binasında yer alan toplantıya; Sendika Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel’in yanı sıra, süreçle ilgili destek veren sendikalar, örgütler ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Maviş

Toplantıda ilk olarak söz alan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, mahkeme kararından sonra KTOEÖS Başkanı Eylem’i hedef alıp tehdit edenler olduğunu savunarak, cevaplarının belli olduğunu kaydetti.

Bir arada durmaya devam edeceklerini belirten Maviş, tehditlerin devam etmesi durumunda girişim yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nün tamamını oy çokluğuyla iptal ettiğini anımsatan Maviş, “Bu sadece hukukun kararı değil, örgütlü mücadelenin de kazanımıdır.” dedi.

Maviş, bunun kararlılıkla direnen ve sokakta iradesini ortaya koyan öğretmenlerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin ve dayanışma gösteren tüm halkın mücadelesiyle başarıldığını belirtti.

“Bizler, din ve vicdan özgürlüğüne hoşgörülü, kadınların kılık ve kıyafet özgürlüğüne saygılı bir halkız.” diyen Maviş, kimliklerinin, kültürlerinin ve bilimsel eğitimin savunması noktasında taviz vermediklerini dile getirdi.

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılıklarının tartışma götürmez bir gerçeklik olduğunu ifade eden Maviş; çocukların haklarını, bilimsel eğitimi ve laik yaşamı korumak için dün oldu gibi bugün de birlikte mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

- Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Disiplin Tüzüğü ile ilgili mücadeleyi organize eden sendikaların, örgütlerin ve siyasi partilerin ortak basın bildirisini okudu.

Disiplin Tüzüğü’ne karşı öğretmenlerin, örgütlerin ve toplumun hep birlikte sokakta mücadele verdiğini anımsatan Eylem, “Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiştir.” dedi.

Öğretmenlerin baskı ve tehditlere boyun eğmeden, bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Eylem, onurlu direniş için tüm öğretmenlere ve halka teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nü usulen Anayasaya aykırı bulduğuna değinen Eylem, “Bu sonuç ;direnen, mücadele veren öğretmenlerimizin, mücadeleyi örgütleyen ve destek veren sendikalarımızın, örgütlerimizin, siyasi partilerimizin ve tüm halkımızın kazanımıdır.” şeklinde konuştu.

Mahkeme kararının itibarsızlaştırmaya çalışıldığını savunan ve eleştirilerde bulunan Eylem, “Anayasa Mahkemesi bu tüzüğü usulen Anayasaya aykırı bulmuştur. Usulen aykırı bulunan bu tüzüğün içeriğiyle ilgili herhangi bir kararı yoktur, olması zaten mümkün değildir.” dedi.

Manipülatif açıklamalar yaptığını ileri sürdüğü kişilerin aldıkları kararların ilk defa Anayasa Mahkemesi’nden dönmediğini savunan Eylem, eleştirilerde bulundu.

Anayasa’yı ve yasaları tanımadığını iddia ettiği anlayışa karşı hep birlikte, omuz omuza örgütlü mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Eylem, "kendi insanının sesine kulak tıkayan" anlayışa cevabın Anayasa Mahkemesi tarafından verildiğini ifade etti.

Konuşmasında eleştirilerini sürdüren Eylem, “Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi karanlığa, bataklığa sürükleyenlerin karşısında hep birlikte, omuz omuza, dayanışmayla durmaya, onurlu geçit yok mücadelesini sürdürmeye devam edecek, asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.