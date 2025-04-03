Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kendilerine destek veren 40’a yakın örgütün katılımıyla eylem düzenleneceğini duyurdu.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, “Laik eğitimi ve laik toplum yapımızı yok sayan, eğitim sistemini ve toplumsal değerleri göz ardı eden anlayışa karşı sokağa inerek sesimizi yükseltecek, dur diyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

-Eylemle ilgili basın toplantısı yarın

Açıklamada, yarın düzenlenecek basın toplantısında eyleme ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. Basın toplantısı saat 10.00’da KTOEÖS Lefkoşa Merkez Binası’nda yer alacak. Basın toplantısı ardından, saat 11.00’de ise KTOEÖS Başkan ve Genel Sekreterine yönelik tehditlerle ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne resmi şikayette bulunulacağı belirtildi.