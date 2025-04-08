Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 40 civarında örgütün desteğiyle, bugün Başkent Lefkoşa’da eylem düzenliyor.

Laik eğitim ve toplum yapısının tehdit altında olduğu gerekçesiyle düzenlenen eylemde, Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde saat 18.00 sıralarında toplanan örgütler, Şehitler Anıtı önüne yürümeye başladı.

“Zorla Güzellik Olmaz, Dayatmaya Hayır”, “Her Çocuk Bir Bireydir, Kendi Söz Hakkı Vardır, Özgür İradesine Dokunma”, “Eğitimime, Yaşam Biçimime, İnancıma, Kültürüme Dokunma”, “Laik, Çağdaş, Toplum Yapısından Ödün Vermeyeceğiz” şeklinde pankartların açıldığı eylemde; katılımcılar “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtiat Etmiyoruz” ifadelerini içeren sloganlar atarak Şehitler Anıtı önüne doğru yürüyor.