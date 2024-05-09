Kıbrıs Türk Sanayi Odası, yabancıların taşınmaz mal alımı konusunda hazırlanan yasa tasarısının hayata geçirilmesini desteklediğini açıkladı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, yabancılara taşınmaz mal satışının ülkeye önemli döviz girdisi sağladığına dikkat çekilerek, ülke, toplum ve ekonomi menfaatleri göz önünde bulundurulduğunda, bilimsel temelli, dengeli ve sürdürülebilir esaslar çerçevesinde yabancıların taşınmaz mal alımı konusundaki yasa tasarısının hayata geçirilmesini destekledikleri belirtildi.

Tüm siyasi ve ekonomik örgütlerin, ortak akılla ortaya koyarak oluşturacakları yasanın ne halkı ne de yabancı alıcıları mağdur etmemesini beklemekte oldukları kaydedilen açıklamada, ortaya çıkacak sürdürülebilir bir yasanın hem ekonomiye hem de üretim açısından ülkeye büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, KTSO’nun Müteahhitler Birliği’nin bu konuda oldukça titiz bir çalışma yürütmesini memnuniyetle karşıladıkları kaydedilerek, her yönüyle dikkate alınarak hazırlanacak böylesine bir yasa tasarısının destekçisi olacakları belirtildi.