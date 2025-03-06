Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), Cumhuriyet Meclisi’ne ve Bakanlar Kurulu üyelerine, kadınların sorunlarına kısa ve uzun süreli planlamalarla acil çözümler getirilmesi çağrısında bulundu.

Ülkede kadınların şiddete maruz kalması ve kadın cinayetleri yanında, iş gücüne katılımındaki fırsat eşitsizliğinin artarak devam ettiğine işaret eden dernek, istatistiklerin de ülkede kaçak yaşamın çok arttığını, bu yüzden genelde insan ve ağırlıklı olarak da kadın ticaretinin kontrol edilemez boyutlara ulaştığını gösterdiğini kaydetti.

KTÜKD Başkanı Gülden Plümer Küçük, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı basın açıklamasında, ülkedeki sektörel bozukluklar, ekonomik sıkıntılar ve denetimsizliğin öncelikle kadınları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bu cinsiyet ayrımcılığının, gerek KTÜKD’nin gerekse diğer dernek ve kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda defalarca ortaya konulduğunu kaydeden Küçük, “Toplumla paylaşılan ve otoritelere sunulan bu raporların, karar vericiler ve özellikle siyasi partiler tarafından stratejik planlamalarda göz ardı edildiği gözlemlenmektedir. 8 Mart dolayısı ile yapılacak bir kaç kutlama veya boşuna verilen sözlerin bozuk giden düzeni olumlu yönde etkileme konusunda hiç bir aktif etkisi olmadığı kanaatindeyiz.” dedi.

Gülden Plümer Küçük, açıklamasında “Ülkemizde kadınların şiddete maruz kalması ve kadın cinayetleri yanında, kadınların iş gücüne katılımındaki fırsat eşitsizliği maalesef artarak devam etmektedir.” ifadelerine de yer vererek kadınların karşılaştığı sorunları şöyle sıraladı:

“Bunların yanında kadına iş hayatında fırsat eşitliği yaratacak devlet kreş ve okullarının yetersiz ve kötü koşulları, maaş farklılıkları, azalan iş gücü piyasasında ilk olarak kadınların işten durdurulması kadınlar için büyük dezavantajlardır. Bunun yanında kadınların ücretle ifade edilmeyen ev işleri, yaşlı ve çocuk bakımı yaparak kendisine bu rol modelinin uygun görülmesi kabul edilemez.”

İstatistiksel rakamların, ülkede kaçak yaşamın çok arttığını, bundan dolayı genelde insan ve ağırlıklı olarak kadın ticaretinin kontrol edilemez boyutlara ulaştığını gösterdiğini belirten Küçük, geçtiimiz günlerde bir gece kulübünde yaşanan trajik intihar olayının, kadın ticaretinin boyutlarına önemli bir örnek olduğuna işaret etti.

Küçük, “Nüfusumuzun belirsizliği, ülkemizde kadınlar ve ülke için kısa veya uzun vadeli stratejik planlama yapmaya, sağlıklı ve doğru verilere ulaşmaya engel olmaktadır.” diyerek 8 Mart dolayısıyla Meclis’e ve Meclise ve Bakanlar Kurulu üyelerine, belirttikleri tüm bu sorunlara kısa ve uzun süreli planlama ile acil çözümler getirmesi çağrısı yaptı.