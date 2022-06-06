11. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Jürisi basına tanıtıldı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, Zeytin Festivali kapsamında bu yıl 11’incisi düzenlenecek Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve Uluslararası Karikatür yarışmasının jüri üyeleri bugün Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve Seçici Kurul üyesi Hüseyin Çakmak, pandemi nedeniyle yarışmaya 2 yıldır uluslararası jüri davet edilemediğini, geçtiğimiz yılsa, Türkiye’den 2 çizerin jüride yer aldığını anımsatarak, yarışmayı yeniden uluslararası jüriyle gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde düzenledikleri Uluslararası Karikatür Yarışması'nın, 11’inci yılına girdiğini belirterek, bu yıl yarışmaya 50 ülkeden 179 çizerin 488 eserle katıldığını kaydetti.

Belediye – dernek işbirliğinde başlatılan yarışmanın, uluslararası karikatür camiasında kabul ve takdir gören bir yarışmaya dönüşmesinin gurur verici olduğunu belirten Güngördü, jürinin basın toplantısının ardından değerlendirmelere başlayacağını söyledi.

Covid 19 nedeniyle, yarışmanın 2 yıldır normal akışıyla yapılamadığını dile getiren Güngördü, tüm dünyayı derinden etkileyen can kayıplarına neden olan böyle bir salgının bir daha yaşanmamasını diledi.

Sanatın önemi ve gücünün bilinciyle Girne Belediyesinde göreve geldikleri günden beri, sanatı geliştirmek ve toplumda yaymak için çalışma yaptıklarını belirten Güngördü, sanat dalları içinde karikatürün ayrı bir öneme ve güce sahip olması nedeniyle bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.

Sanatın ve sanatçının, toplumda sevgi, hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Güngördü, içinde bulunduğumuz coğrafyada en büyük ihtiyacın bu kültürün geliştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Sevgi, barış ve hoşgörü kültürünün toplumda kökleşmesinin, çocukların erken yaşlardan itibaren sanata yönlendirilmesiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Güngördü, Uluslararası karikatür yarışmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmasının sonunda dün yaşama veda eden dünyaca ünlü Türk Karikatürist Latif Demirci'yi de anan Güngördü, katılımcılarla birlikte Demirci anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

11’inci Uluslararası Karikatür Yarışması jürisinde Sırrbistan’dan Spiro Radulovic, Romanya’dan Marian Avramescu, İran’dan Saeed Sadeghi, Türkiye Cumhuriyeti’nden Aşkın Arancıoğlu, Sevda Deniz Anıl, Mehmet Selçuk, KKTC’den Nidai Güngördü, Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Selen Selışık, Derman Atik ve Musa Kayra görev yapıyor.

Toplantıda daha sonra, Covid 19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarındaki yarışmalarda dereceye giren ancak salgın kısıtlamaları nedeniyle ödüllerini almayan çizere ödülleri verildi.

2020 yılında düzenlenen 9’uncu Uluslararası Karikatür Yarışması'nda serbest konulu bölümde büyük ödülü İranlı çizer Ali Rastoo, 2021 yılında 10’uncu Uluslararası Karikatür Yarışması'nda serbest konulu bölümde Altın Zeytin Ödülü ve Girne Belediye Başkanı Özel Ödülünü Aşkın Ayrancıoğlu ve aynı yıl zeytin konulu bölümde Gümüş Zeytin ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ödülünü Sırp çizer Spiro Raduloviç kazanmıştı. 2010’daki yarışmanın zeytin konulu bölümde Türkiye’den büyük ödülü kazanan Muammer Kotbaş‘ın ödülü de Aşkın Ayrancıoğlu tarafından alındı.

50 ülkeden179 çizerin 488 eserinin yer aldığı bu yılki yarışmayla değerlendirme çarşamba günü tamamlanması ve ardından 1 haftalık askı sürecinin tamamlanmasının ardından, geçici sonuçların açıklanması bekleniyor.

11’inci Uluslararası karikatür yarışması kazananları, ödüllerini Ekim ayında yapılacak 21’inci Zeytin Festivali'nde alacak.

11’inci Uluslararası Karikatür Yarışması jürisinde yer alan çizerler, 8 Haziran Çarşamba günü 18.00 Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, vatandaşlara açık, Karikatür Çizim Workshop’ unda karikatür severlerle bir araya gelecek.