15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları Avusturya'daki vurmalı çalgılar yarışmasında birinci geldi

Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Vurmalı Çalgılar bölümü 10. Sınıf öğrencisi olan Efe Sağıroğulları Avusturya'da düzenlenen "Internationales Halleiner Schlagzeugfestival mit Percussion Wettbewerb" çerçevesindeki "Vurmalı Çalgılar-2023" yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

14- 16 yaş kategorisinde birinciliği elde eden Efe Sağıroğluları solo enstrümanı Marimba ile, Keiko Abe'nin "Bamboo Grove'da Rüzgar" adlı eserini, Mitch Markovic'in "Kazanan" adlı eserini ve Eric Sammut'un "Caméléon" adlı eserini seslendirdi.

Avusturya'da yapılan "3. Uluslararası Perküsyon Yarışması 2023"e Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, İtalya ve Türkiye'den genç müzisyenler katıldı. Yarışmanın jürisinde uluslararası alanda ünlü perküsyonistler Ludwig Albert, Ivana Bilic, Antonio Ceravolo ve Thomas Grubinger yer aldı.

Jüri üyelerinin büyük beğenisini ve takdirini kazanan Kıbrıs Türkü Efe Sağıroğluları, 2021'de Belçika'da genç müzik sanatçılarının katılımı ile yapılan Uluslararası Perküsyon yarışmasında da ( International Percussion Youth Competition Belgium 2021) "Marimba A" kategorisinde 3.lük ve "Ludwig Albert genç yetenek ödülü"nü de kazanmıştı

Hacettepe Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından ve Hacettepe Senfoni Orkestrası sanatçılarından flüt sanatçısı Aslıhan Sağıroğluları ve keman sanatçısı Harun Sağıroğluları'nın oğlu olan Efe, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı gazeteci-yazar Sabahattin İsmail'in de torunu.

İlk solo konserini 12 yaşında iken KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Lefkoşa'da veren Efe Sağıroğluları, henüz lise öğrencisi olmasına karşın ünlü müzisyen Fazıl Say'ın İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde verdiği "İstanbul Senfonisi" konserine eşlik eden orkestrada da vurmalı çalgı sanatçısı olarak görev almıştı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023, 15:07