Bu yıl 2-11 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde on ikincisi düzenlenen Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali devam ediyor.

“Kasiyerler Ayağa” ile “İleri Basımevi Direnişi ve Dayanışma” filmleri ile açılış yapan Festivalin ikinci gecesinde, “Beyaz Yaka” belgeseli gösterildi ve Festival Komitesi konuğu Akademisyen- Yazar Nevzat Evrim Önal ile söyleşi yapıldı.

Festival Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ilk olarak, belgesele danışmanlık yapan Nevzat Evrim Önal tarafından “Orta Sınıf, Beyaz Yakalılar ve Sosyalizm Mücadelesi” konulu bir sunuş yapıldı. Önal, toplumlarda sınıfları anlamanın çok önemli ve verilecek mücadeleleri şekillendirmede de belirleyici olduğunu belirtirken, örnekler vererek, orta sınıf, beyaz ve mavi yakalılar, kapitalist sistem, sınıflı toplum ve örgütlü bir işçi sınıfı mücadelesi konularında konuştu.

Sunuşun ardından, üç bölümlük “Beyaz Yaka” belgeseli izlendi. Gösterimin ardından ise katılımcılar ve konuk arasında gerçekleşen soru-cevap ve görüş alışverişi kısmına geçilerek, Festivalin ikinci gecesi tamamlandı.

Festival, çarşamba akşamı "Peterloo" filmi ile devam edecek. İlgilenen herkesin 19.00’da KTÖS yeni salonda gerçekleşecek ücretsiz gösterime davetli olduğu kaydedildi.

12’nci Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali, Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç-Taş, Güç-Sen, HAKSEN, Kadın Eğitimi Kolektifi, Koop-Sen, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllüler tarafından düzenleniyor.