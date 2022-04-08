2020 Hiroşima Barış Ödülü Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Stockholm’de verildi

Edita ve Ira Morris Hiroşima Barış ve Kültür Vakfı, 2020 ödülüne layık görülen Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro'ya ödülünü, İsveç’in başkenti Stockholm’deki törenle sundu.

Ödül 2020’de koroya ve koronun şefleri Lena Melanidou ve Kürşat Tilki’ye vermeye karar verilmişti. Ancak pandemi nedeniyle törenler ve uçuşlar iptal edildiğinden tören iki yıl gecikmeli olarak Stokholm’de gerçekleşti.

Törende vakıf başkanı Profesör Daniel Tarschys ödülü Kıbrıslı Türk şef Kürşat Tilki’ye verdi. Koro’nun Kıbrıslı Rum şefi Lena Melanidou, Aralık 2021’de ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Koro ayrıca iki meydan konserinde ve vakfın davetlisi olarak gittiği Medelhavs Ortadoğu müzesinde Kıbrıs koleksiyonunun izlenmesinden sonra verilen kokteylde de şarkılar söyledi. Davete İsveç Dış İşleri yetkilileri ve Kıbrıs’ta görev yapmış BM yetkilileri ve bir proje dolayısıyla Stokholm’de bulunan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor da katıldı.

1989’da kurulan Hiroşima Barış ve Kültür Vakfı’nın yönetimi, Profesör Daniel Tarschys(Başkan), Suzanne Osten, Thomas Ouchterlony, Carolyn Ouchterlony, Chandras Rajakaruna, Sara Gidlund, Elisabeth Toll ve Hans Christopher Toll'dan oluşuyor.

Vakıf Hiroşima Barış Ödülü’nü iki yılda bir, kültürel alanda, çatışma alanlarında diyalog, anlayış ve barışın geliştirilmesine katkıda bulunanlara veriyor.