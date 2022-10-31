20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Burcu Durmaz & KKTC CSO konseri ile final yapacak

20.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Burcu Durmaz & KKTC CSO konseri ile final yapacak
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın akşam Bellapais Manastırı’ndaki Burcu Durmaz & KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konseri ile sona erecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’de Fazıl Say & Serenad Bağcan konseri ile Salamis Antik Tiyatro’da başlayan ve bir buçuk ay boyunca 12 farklı konsere ev sahipliği yapan festival, Burcu Durmaz & KKTC CSO Konseri ile final yapacak.

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Saat 20.30’da başlayacak kapanış konserinde, Şef Murat Menket yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, ünlü sanatçı Burcu Durmaz’a “Müzikallerden Seçkiler” programında eşlik edecek.

Konserde, Beaty and The Beast, Evita, Lüküs Hayat, All That Jazz, Kiss Me Kate, Damn Yankees, Les Miserables, Cats, The Wizard of Ozz, The Sound of Music, Wicked Musical, Chicago Musical, Fame, Abba ve Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikallerinden bölümler seslendirilecek.

Konser biletleri, Deniz Plazalar ve online olarak biletfest.com’dan alınabilecek.

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