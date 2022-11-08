“41 kadın, 41 hayat" Ercan Havalimanı’nda açıldı

KKTC’de sanata ve sanatçıya büyük önem veren T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nda bu yıl art arda düzenlediği sergilerle yolculara hem ülke sanatçısını ve kültürünü tanıtıp ürünlerini sunma imkânı sunuyor.

Ercan Havalimanı sergi bölümünün bu ayki konuğu Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER). KÖDER ile T&T Havalimanı İşletmeciliğinin birlikte düzenlediği ve iki bölümden oluşan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat” sergisinin ilki Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Bu ülkeye katkıda bulunan 41 kadına ait fotoğrafların yer aldığı sergi ay sonuna kadar açık kalacak. Serginin ikinci bölümü ise gelecek aylarda yine Ercan Havalimanı’nda sergilenecek.

Ekingen: “41 kadın hayatımız, geçmişimizdir”

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen, 41 kadına ait fotoğrafların yer aldığı sergini geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulduğunu ve anıları bugüne taşıdıklarını ifade etti.

Ekingen, “Zorlukları gayret, inanç, sevgi, saygı ve dostlukla aşıyoruz. Elbirliğiyle her yıl 41 kadını kaydetmek için yola çıktık. Öğretmen, doktor, hemşire, üretici, işkadını gibi geniş bir yelpazede kadınların hayatını geleceğe taşıdık. Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir. Ercan Havalimanı’nda sergilenen 123 adet fotoğraflar bizi geçmişe götürüyor. İki bölümden oluşan serginin ikinci bölümünü daha sonra havalimanındaki yolcularla buluşturacağız.

Havalimanında açtığımız sergimizin birçok insana hitap etmesi açısından T&T Havalimanı İşletmeciliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sergide fotoğrafları yer alan kadınlarımız

Sergide, “Havva Ramadan Cemil, Feriha Coşkun, Firdevs İslamoğlu, Kamran Aziz, Küçük Aysel (Aysel Bağdadi), Latife Birgen, Lois Cemal, Maureen Hutchinson, Münife Yusuf Ziya, Jale Derviş, Güzide Tunç, Güner Necat, Nadia Brunton, Nazemin Süleyman, Gelener, Nejla Hasan Tozakı, Neriman Cahit, Özden Nazım, Özel Vassıf, Pembe Marmara, Prof. Dr. Ten Feizi, Sadiye Destur, Serap Derim, Gülbahar Göçkün, Dr. Aydın Sennaroğlu, Ayla Halit Kazım, Ayla Haşmet, Bedia Okan, Behiye Beliğ Paşa, Fahriye Hasan Behçet, Türkan Aziz, Şifa İbrahim Çelik, Kadriye Hulusi, Vedia Barut, Zalihe Bundak, Zühre Ali İmre, Süheyla Küçük, Şefika Durduran, Sıdıka Salih Suphi, Servet Sami Dedeçay, Serpin Onay Demirciler, Hatice Necati’ye ait fotoğraflar sergileniyor.

Özçelik: Ülkemize değer katan kadınlarımızın fotoğraflarını sergilemek bizim için büyük onurdur

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, işletmeyi devraldıktan bugüne kadar Ercan Havalimanı’nın birçok sanatçıya ve onların yaptığı eserlere ev sahibi yaptığını ifade etti.

Özçelik, işletme olarak sanata, sanatçıya büyük önem verdiklerini ifade ederek, özel günlerde de havalimanında sergiler yapıldığını belirtti. KÖDER’in çok kısa zamanda ülke insanına verdiği değer ile geçmişteki yaşantıları günümüze taşıdığını kaydeden Özçelik, “Yaşama katkı koyan kadınlarımızın topluma tanıtmak, gençlerin farklı kuşaklardan kadınların başarı öykülerini duymaları çok önemlidir. Farklı yetenekteki kadınların eserlerinin topluma kazandırılması bir mutluluk kaynağıdır. Bu bakımdan KÖDER’in tüm yöneticilerine ve emeği geçen herkesi kutlarım” dedi.