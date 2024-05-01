12. Uluslarararsı Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor.

Açıklamaya göre, festival, dünyada ve ülkede gerçekleşen doğanın talanı, işçi cinayetleri, kadına şiddet, özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesizleştirme, piyasalaştırma, muhafazakarlaştırmaya karşı "Işık, Kamera, Emek" sloganıyla düzenlenecek.

“5 Temmuz 1934, “Kanlı Perşembe” diye bilinen, liman işçilerinin grevini destekledikleri için iki kişinin öldürüldüğü günün anısına, 1994 yılında ABD’nin San Francisco kentinde ilk kez başlatılan İşçi Filmleri Festivali, o günden bu güne her yıl Dünya’nın dört bir yanında düzenlenmektedir.” denilen açıklamada, festival, Kuzey Kıbrıs’ta ise 2007 yılından beri Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali adı ile organize edilmekte olduğu kaydedildi.

Açıklama’da “Pandemi nedeni ile ara verilen festival, bu yıl 13 örgüt ve gönüllülerin emeği ile 12. kez yeniden düzenlenmekte ve 2-11 Mayıs tarihleri arasında tüm katılımcıları kameralardan perdeye yansıyan emeğin ışıltısını izlemeye davet etmektedir” denildi.

2 Mayıs akşamı Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarının mini müzik dinletisi ve kokteyl eşliğinde açılacak festival, “işverenlerin market kasiyerlerinin kasa arkasında oturdukları sandalyeleri kaldırtıp tüm gün ayakta çalışmalarına neden olan süreci ve buna gösterilen tepkileri” konu alan “Kasiyerler Ayağa” belgeseli ile geçmişte açılmış bir dava neticesinde makinelerine el konulan İleri Basımevi’nde yaşanan dayanışma ve mücadele süreçlerinin anlatıldığı “İleri Basımevi Direnişi ve Dayanışma” isimli filmler gösterilecek.

4 Mayıs akşamı ise, Türkiye’den Akademisyen ve Yazar Nevzat Evrim Önal festivale konuk olacak. İlk olarak “Orta Sınıf, Beyaz Yakalılar ve Sınıf Mücadelesi” konulu bir söyleşinin yer alacağı gecede, Beyaz Yaka belgeseli izlenip ardından da konuk ile soru-cevap-görüş paylaşımı yapılacak.

Festivalin 3. Gecesi, 8 Mayıs akşamı, 1819 yılıda Manchester’da yaşanan, 18 protestocunun öldüğü, 700 fazla direnişçinin de yaralandığı Peterloo Katliamı olarak da bilinen direniş mücadelesi ele alınacak.

11 Mayıs’ta ise festival bir günde iki organizasyon ile kapanış yapacak. Sabah 11:00’de çocuklar için “Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu” filmi gösterilecek.. Akşam 19:00’da ise ilk olarak Baraka Fotoğraf Kulübünün hazırladığı “Üreten Biziz” temalı emeği ve emekçiyi anlatan dijital fotoğraf sergisi izlenip ardından da “Limanların Uğultusu” filmi ile festival sonlandırılacak.

Tüm gösterimlerin 19:00’da KTÖS salonunda gerçekleşeceği festivale katılım ücretsiz ve biletsiz olacak.