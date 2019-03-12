Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması bugün başlıyor. Etkinlik 19 Mart’a kadar sürecek.

Kültür Dairesi himayelerinde, Etkileşimli Drama Derneği işbirliğinde ve Girne Belediyesi katkılarıyla Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak etkinlik ülke sanatçılarıyla birlikte farklı ülke, kültür ve disiplinlerden gelecek sanatçıların ortak sanat üretebilmelerine imkan sağlamak hedefiyle gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, KKTC, Türkiye, İran, Hindistan, Brezilya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Mali’den sanatçılar katılacak.

Proje koordinatörlüğü ile küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın bu yılki onur konukları Emel Samioğlu ve İsmet Tatar olacak.

Etkinliğe katılan sanatçıların Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmalar sonucunda tamamlayacakları eserler, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 18-22 Mart ve Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 1-10 Nisan tarihleri arasında açılacak.Sergilerde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.