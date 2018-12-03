8 Aralık'ta Güzelyurt'ta sahneye çıkacaklar

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl XV.’sini düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında Zalihe Susuzlu Tiyatrosu’nun “Bas Da Gel Anam Bas da Gel” adlı oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, oyun 8 Aralık Cumartesi günü saat 20:00’de Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz sahnelenecek