KKTC’nin ilk kadın başbakanı Sibel Siber’in 2013 yılındaki başbakanlık dönemini konu alan “80 Gün İlk Kadın Başbakan Dr. Sibel Siber” adlı kitap yayımlandı.

Araştırmacı-Şair-Yazar Bülent Fevzioğlu’nun kaleme aldığı arşiv-belge kitabı, 520 sayfadan oluşuyor.

Siber Hükümet, “ilk kadın başbakan, ilk teknokrat hükümet ve ilk 3’lü koalisyondan” oluşuyordu.

Kitabın yazarı Bülent Fevzioğlu bu dönem kitaplaştırırken, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) haber bültenleri ve gazete arşivlerinden ayrıca, eski Başbakan Dr. Sibel Siber’in kişisel arşiv ve anılarından yararlandığını açıkladı.

Fevzioğlu kitabın ön sözünde “Bu kitap, Bülent Fevzioğlu’ndan önce “Siber Hükümeti’nin 80 günlük her anını, aynı zamanda büyük bir dikkat, titizlik ve disiplinle günü gününe yazan, bireysel ve toplumsal duygu, düşünce ve yorumları sıcağı sıcağına köşe yazılarına taşıyan gazetecilere aittir” ifadelerini kullandı.

Fevzioğlu, kitabın kaleme alınış amacı konusunda ise şöyle dedi:

“Ortada çığlık çığlığa bağıran ve ‘beni; kaybolup gitmeden, unutulup silinmeden, gelecek yıllarınızın yazınsal arşivleri adına derleyip toparlayınız’ diyen muhteşem bir ‘ilk’ vardı.

Bu; siyasi tarihimiz adına öylesine bir ‘ilk’’ti ki ‘Siber Hükümeti’nin ‘80 gün’lük görev süresi dolarken bile hem halktan hem basınımızdan ‘yeni bir hükümet oluşumuna ne gerek var, bu hükümet devam etsin’ diyenler ve yazanlar da dikkat çekecek kadar çoğunluktaydı…

Ve fakat…

1976 yılından beri siyasi hayatımızın su başlarını tutan ve buralarda köknemiş, coşkusuz, heyecansız, hedefsiz ve vizyonsuz konaklayanlar tarafından duyulmadı bu çağrı!

Yine seçimler yapıldı yine kabineler kuruldu…

Ve yine vasat, yine umutsuz, yine ömürsüz gel-gitler yaşatıldı bu halka…

Kısacası…

Bir kum saati idi alanlarında uzman - teknokrat insanlarımızdan kurulu, ‘Siber Hükümeti’…

Hızlıca akıp gitti o ‘80 gün’lük tarihsel varlığı…

Kum saati, bir daha geriye çevrilemedi…

Cam bir fanus içerisinde dibe vurdu kumları, kesildi akış hızı, kilitlendi, kurudu sonrasında…

Bir daha kim ya da kimler ne zaman ve nasıl çevirirler bu kum saatini yeniden, bilinmez!”